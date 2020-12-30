Вымираем с 1992-го. Демограф оценил влияние COVID-19 на смертность в России
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития в эфире НСН рассказал, что причиной резкого роста смертности в ноябре может быть вовсе не коронавирус.
В России от коронавируса умер 70 921 пациент, еще в более чем 45 тысячах случаев COVID-19 не был основной причиной, но повлиял на летальный исход, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Согласно данным Росстата, уровень смертности в России в ноябре 2020 года вырос на 55% по сравнению с ноябрем 2019 года. Всего же с начала года этот показатель достиг максимального значения за последние десять лет.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН рассказал, что причиной резкого роста смертности в ноябре может быть вовсе не коронавирус.
«Возможно, это случилось из-за дезорганизации системы здравоохранения. Например, медики говорили о пользе свежего воздуха, а власти заставляли людей сидеть дома. Кроме того, врачи довольно охотно ставили диагноз, не разобравшись в истинных причинах заболевания. Настоящих причин повышенной смертности мы можем и не узнать. До этого показатель вписывался в рамки, никакой чрезвычайности не было», - отметил он.
Естественная убыль населения за 11 месяцев 2020 года составила 574,8 тысячи человек, что больше чем в два раза выше показателей 2019 года за этот период. Крупнов считает, что причины этого тянутся из прошлого, а COVID-19 незначительно повлиял на ситуацию.
«Любые спекуляции на тему COVID-19 просто не работают. Даже если представить, что в России избыточное число смертей от коронавируса, оно минимально повлияло бы на убыль населения. Без коронавируса вместо 600 тысяч чистой убыли было бы 500 тысяч. Россия с 1992 года находится в состоянии вымирания, близкий к нулю рост был лишь в 2013-2015 годах. С точки зрения демографии COVID-19 ничего принципиально не изменил», - заключил специалист.
Ранее эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» заявили, что к 2050 году численность населения России может упасть до 125 миллионов человек. Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в эфире НСН сказал, что точные прогнозы выстраивать нереально, однако уже сейчас ясно, что население страны будет сокращаться. По его мнению, главная причина этого - не наркотики, табак и алкоголь, а низкая рождаемость.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+26 513 / сут.
Умерли
56 426+599 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+29 235 / сут.
- Названы сроки подачи документов в Минздрав для испытаний «Спутник V» на детях
- Председатель Ярославской облдумы погиб в ДТП
- Тиньков предложил сделать Путина царём
- Доступ на Красную площадь в Москве ограничат с вечера 31 декабря
- Курс евро снова превысил отметку в 92 рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru