Вымираем с 1992-го. Демограф оценил влияние COVID-19 на смертность в России

«Возможно, это случилось из-за дезорганизации системы здравоохранения. Например, медики говорили о пользе свежего воздуха, а власти заставляли людей сидеть дома. Кроме того, врачи довольно охотно ставили диагноз, не разобравшись в истинных причинах заболевания. Настоящих причин повышенной смертности мы можем и не узнать. До этого показатель вписывался в рамки, никакой чрезвычайности не было», - отметил он.



Естественная убыль населения за 11 месяцев 2020 года составила 574,8 тысячи человек, что больше чем в два раза выше показателей 2019 года за этот период. Крупнов считает, что причины этого тянутся из прошлого, а COVID-19 незначительно повлиял на ситуацию.



«Любые спекуляции на тему COVID-19 просто не работают. Даже если представить, что в России избыточное число смертей от коронавируса, оно минимально повлияло бы на убыль населения. Без коронавируса вместо 600 тысяч чистой убыли было бы 500 тысяч. Россия с 1992 года находится в состоянии вымирания, близкий к нулю рост был лишь в 2013-2015 годах. С точки зрения демографии COVID-19 ничего принципиально не изменил», - заключил специалист.



Ранее эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» заявили, что к 2050 году численность населения России может упасть до 125 миллионов человек. Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в эфире НСН сказал, что точные прогнозы выстраивать нереально, однако уже сейчас ясно, что население страны будет сокращаться. По его мнению, главная причина этого - не наркотики, табак и алкоголь, а низкая рождаемость.

