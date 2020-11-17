Легкая форма коронавируса несет тяжелые последствия

Нетяжелая форма COVID-19, при которой риск осложнений оценивается как низкий, имеет серьезные последствия для здоровья, сообщает Daily Mail со ссылкой на британских экспертов.

Как показало исследование, симптомы у перенесших заболевание в легкой форме пациентов сохранялись достаточно долго, при этом у около 70% из них были повреждены один или несколько органов.