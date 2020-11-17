Легкая форма коронавируса несет тяжелые последствия
Нетяжелая форма COVID-19, при которой риск осложнений оценивается как низкий, имеет серьезные последствия для здоровья, сообщает Daily Mail со ссылкой на британских экспертов.
Как показало исследование, симптомы у перенесших заболевание в легкой форме пациентов сохранялись достаточно долго, при этом у около 70% из них были повреждены один или несколько органов.
Кроме того, даже через несколько месяцев после заражения коронавирусом люди жаловались на одышку, спазмы в мышцах и головные боли.
Ранее стало известно о том, что возможность повторного заражения COVID-19 есть, но такие случаи крайне редки.
Наука подтверждает такую возможность, однако документированного случая повторного заражения коронавирусом в РФ не было.
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