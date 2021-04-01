«ЭпиВакКорона» начала поступать в медучреждения
Разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» на этой неделе начала поступать в медицинские учреждения страны. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал в эфире телеканала «Россия 24».
«Сегодня в основном доступная вакцина — «Спутник», а также начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона». Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования «КовиВак», — сказал министр.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» подтвердила свою безопасность и эффективность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru