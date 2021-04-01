«ЭпиВакКорона» начала поступать в медучреждения

«Сегодня в основном доступная вакцина — «Спутник», а также начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона». Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования «КовиВак», — сказал министр.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» подтвердила свою безопасность и эффективность.

