Роспотребнадзор раскрыл данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Как уточняет ведомство, разработчик препарата научный центр «Вектор» опубликовал в журнале «Инфекция и иммунитет» результаты I и II фаз клинических исследований вакцины. Препарат был испытан среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, отмечает RT.

«Показано, что схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящих в состав вакцины, у 100% добровольцев. Сероконверсия с титром нейтрализующих антител ≥ 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

