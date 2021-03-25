Роспотребнадзор раскрыл данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» подтвердила свою безопасность и иммунологическую эффективность, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Как уточняет ведомство, разработчик препарата научный центр «Вектор» опубликовал в журнале «Инфекция и иммунитет» результаты I и II фаз клинических исследований вакцины. Препарат был испытан среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, отмечает RT.
«Показано, что схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящих в состав вакцины, у 100% добровольцев. Сероконверсия с титром нейтрализующих антител ≥ 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru