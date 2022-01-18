Разработчики оценили уровень эффективности «Спутника V» против «омикрона»
Российская вакцина «Спутник V» дает защиту от омикрон-штамма коронавируса на 75%. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация "Спутником Лайт", то 100% защита», — цитирует ученого ТАСС.
По словам Гинцбурга, уровень эффективности вакцины против этой мутации снижается в восемь раз, однако другие вакцины демонстрируют 21-кратное снижение. Глава центра пояснил, что этого всё же достаточно для защиты от тяжелой формы заболевания.
Прививка от коронавируса в период роста заболеваемости новым штаммом «омикроном» не увеличивает риск заболеть, отметил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru