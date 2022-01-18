Гинцбург усомнился в том, что пандемия закончится после «омикрона»

Гинцбург отметил, что очень высока вероятность того, что «омикроном» могут заразиться все непривитые.

В то же время, микробиолог подчеркнул, что пандемия продолжится, пока не выработается популяционный иммунитет к COVID-19. Если вакцинация будет идти медленно, то человеку придется несколько раз переболеть коронавирусом, чтобы у него появились антитела к новым вариантам COVID-19.

Ранее Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрона» составляет около 75%.

