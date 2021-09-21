Эпидемиолог рассказал о распространении штамма «дельта» в России
Штамм COVID-19 «дельта» за несколько месяцев нахождения в России вытеснил все остальные варианты, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
По его словам, эта разновидность коронавируса стала доминировать в нашей стране в середине лета, вытеснив все остальные геноварианты. Остальные известные штаммы не имеют преимуществ перед «дельтой». Хафизова отметил, что вероятнее всего, «дельта» распространен во всех странах, где секвенирование поставлено на поток.
Сегодня около 99 процентов всех случаев заражения вирусом приходится именно на этот вариант.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщала, что около 95% случаев заражения коронавирусом в России приходится на штамм «дельта».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- ЦИК назвал партии, прошедшие в Госдуму
- Эпидемиолог рассказал о распространении штамма «дельта» в России
- Стало известно о схеме кражи личных данных через «Госуслуги»
- Газопровод «Сила Сибири» будет остановлен на неделю
- Экономист предсказала подорожание овощей, фруктов и бытовой электроники
- Российское посольство озаботилось кибератаками из США во время выборов
- Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН
- Во Франции сравнили Крым с Лазурным Берегом
- Минпромторг предложил ввести льготы для электроавтомобилей
- Врачи предупредили о проникновении в Россию новой эпидемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru