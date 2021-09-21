Эпидемиолог рассказал о распространении штамма «дельта» в России

Штамм COVID-19 «дельта» за несколько месяцев нахождения в России вытеснил все остальные варианты, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Центр «Вектор»: Вариант коронавируса «дельта плюс» не получил распространения в России

По его словам, эта разновидность коронавируса стала доминировать в нашей стране в середине лета, вытеснив все остальные геноварианты. Остальные известные штаммы не имеют преимуществ перед «дельтой». Хафизова отметил, что вероятнее всего, «дельта» распространен во всех странах, где секвенирование поставлено на поток.

Сегодня около 99 процентов всех случаев заражения вирусом приходится именно на этот вариант.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщала, что около 95% случаев заражения коронавирусом в России приходится на штамм «дельта».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры