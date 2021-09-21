Эпидемиолог рассказал о распространении штамма «дельта» в России

По его словам, эта разновидность коронавируса стала доминировать в нашей стране в середине лета, вытеснив все остальные геноварианты. Остальные известные штаммы не имеют преимуществ перед «дельтой». Хафизова отметил, что вероятнее всего, «дельта» распространен во всех странах, где секвенирование поставлено на поток.

Сегодня около 99 процентов всех случаев заражения вирусом приходится именно на этот вариант.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщала, что около 95% случаев заражения коронавирусом в России приходится на штамм «дельта».

