Попова: Большинство заражений коронавирусом приходится на штамм «дельта»

Около 95% случаев заражения коронавирусом в России приходится на штамм «дельта», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила главный санитарный врач, в стране уже создана хорошая иммунная прослойка, полностью привиты более 39 млн взрослых россиян. Однако, по словам Поповой, этого недостаточно, и необходимо продолжать прививочную кампанию.

Глава Роспотребнадзора добавила, что коронавирус мутирует и учится обходить иммунную защиту организма, сообщает МИР 24. Для создания прочного популяционного иммунитета охват иммунизации должен быть значительно больше.

Между тем в России зарегистрировали 18 841 случай COVID-19 за сутки, отмечает RT. С начала пандемии в стране подтвердили 7 194 926 случаев заражения, 6 435 072 пациента выздоровели, 195 041 человек скончался.

