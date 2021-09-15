Попова: Большинство заражений коронавирусом приходится на штамм «дельта»
Около 95% случаев заражения коронавирусом в России приходится на штамм «дельта», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости.
Как отметила главный санитарный врач, в стране уже создана хорошая иммунная прослойка, полностью привиты более 39 млн взрослых россиян. Однако, по словам Поповой, этого недостаточно, и необходимо продолжать прививочную кампанию.
Глава Роспотребнадзора добавила, что коронавирус мутирует и учится обходить иммунную защиту организма, сообщает МИР 24. Для создания прочного популяционного иммунитета охват иммунизации должен быть значительно больше.
Между тем в России зарегистрировали 18 841 случай COVID-19 за сутки, отмечает RT. С начала пандемии в стране подтвердили 7 194 926 случаев заражения, 6 435 072 пациента выздоровели, 195 041 человек скончался.
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Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru