Центр «Вектор»: Вариант коронавируса «дельта плюс» не получил распространения в России

Штамм коронавирусной инфекции «дельта плюс» не распространился на территории России, было выявлено всего два случая заболевания. Об этом сообщили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день в Российской Федерации выявлены два изолята, относимые к варианту "дельта плюс" (в апреле и мае 2021 года). Новых случаев обнаружено не было», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как уточнили специалисты центра, в международной базе геномных данных коронавируса GISAID содержатся всего 986 относящихся к «дельте плюс» генетических последовательностях в 33 странах. Почти во всех государствах на штамм «дельта плюс» приходятся доли процента.

Штамм «дельта плюс» — это мутация варианта SARS-CoV-2 «дельта». По мнению исследователей, штамм отличается повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких, возможным снижением ответа на моноклональные антитела.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что максимальное распространение в мире получил штамм «дельта», предпосылок для экспансии других вариантов инфекции пока нет, напоминает РИА ФАН.

