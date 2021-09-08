Центр «Вектор»: Вариант коронавируса «дельта плюс» не получил распространения в России
Штамм коронавирусной инфекции «дельта плюс» не распространился на территории России, было выявлено всего два случая заболевания. Об этом сообщили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.
«На сегодняшний день в Российской Федерации выявлены два изолята, относимые к варианту "дельта плюс" (в апреле и мае 2021 года). Новых случаев обнаружено не было», — цитирует сообщение РИА Новости.
Как уточнили специалисты центра, в международной базе геномных данных коронавируса GISAID содержатся всего 986 относящихся к «дельте плюс» генетических последовательностях в 33 странах. Почти во всех государствах на штамм «дельта плюс» приходятся доли процента.
Штамм «дельта плюс» — это мутация варианта SARS-CoV-2 «дельта». По мнению исследователей, штамм отличается повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких, возможным снижением ответа на моноклональные антитела.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что максимальное распространение в мире получил штамм «дельта», предпосылок для экспансии других вариантов инфекции пока нет, напоминает РИА ФАН.
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