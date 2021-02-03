Эпидемиолог оценила вероятность полной потери зрения после COVID-19
Полная слепота после COVID-19 в настоящее время не может восприниматься как одно из последствий заболевания, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее британские медики описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты, связанной с поражением затылочных долей головного мозга, как осложнения при COVID-19. Ничего подобного ранее не наблюдали.
Пшеничная отметила, что на сегодняшний день это единичный случай, поэтому делать выводы о том, что это однозначно связано с коронавирусом, пока нельзя. По ее словам, повреждение участков мозга, ответственных за зрение, могло быть вызвано инсультом или другими заболеваниями, развитие которых спровоцировало заболевание.
Ранее Пшеничная назвала наиболее частыми последствиями, которые встречаются у переболевших COVID-19, ухудшение памяти, частые головокружения и слабость.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru