Виноваты безмасочники: Российские врачи о плато по COVID-19

Россия уже могла бы давно снизить рост числа инфицированных COVID-19, если бы люди придерживались всех предписанных Роспотребнадзором меры, считают врачи. Прежде всего, это соблюдение социальной дистанции, использование защитных масок и перчаток. По сути, это и есть необходимые условия успешной борьбы с коронавирусом и «выхода на плато», то есть прекращения роста числа заболевших, заявил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Однако многие люди игнорируют просьбы властей, выступают против рекомендаций врачей и даже пишут жалобы на Роспотребнадзор. Викулов считает, что властям активнее нужно вести разъяснительную работу, и, возможно, даже пойти на увеличение суммы штрафов.

Надо отметить, что похожей точки зрения относительно соблюдения норм поведения во время пандемии придерживаются все инфекционисты. В интервью НСН бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко призвал носить маски и перчатки.

«Тут нужен весь комплекс мер: и разъяснительная работа, и требование исполнения санитарных норм. Конечно, нужно и создавать условия: продавать маски рядом с метро за низкую цену. А у пенсионеров есть деньги их купить? Так что требования должны быть не только к людям, но и к властям»,- заявил Онищенко.

Более того, врач-инфекционист по образованию, а ныне депутат Госдумы призывает работодателей бесплатно обеспечивать сотрудников масками и перчатками.

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в беседе с НСН признался, что старается соблюдать масочный режим, чтобы не смущать окружающих.

«Я тоже стараюсь это правило соблюдать, поддерживаю такую меру, дабы не смущать окружающих и уважительно относиться к этим требованиям. Информации много различной о коронавирусе. Но опытные, уважаемые врачи, которые еще и при СССР себя зарекомендовали, говорят, что маска обязательно нужна», – сказал он.