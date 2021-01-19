Эпидемиолог назвала сроки спада заболеваемости COVID-19

Спад заболеваемости коронавирусом произойдет ближе к лету. Такой прогноз сделала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее мнению, показатели могут опуститься на уровень прошлогоднего минимума или даже ниже, передает РИА Новости.

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При этом эпидемиолог допустила, что весной после зимнего спада заболеваемость вновь вырастет, но уже не достигнет осенних пиков. Она отметила сезонность подобных инфекций, пишет Ura.ru.

Пшеничная также полагает, что на данный момент пик заболеваемости COVID-19 уже пройден, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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