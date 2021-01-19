Эпидемиолог назвала сроки спада заболеваемости COVID-19

При этом эпидемиолог допустила, что весной после зимнего спада заболеваемость вновь вырастет, но уже не достигнет осенних пиков. Она отметила сезонность подобных инфекций, пишет Ura.ru.

Пшеничная также полагает, что на данный момент пик заболеваемости COVID-19 уже пройден, отмечает телеканал «360».

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко на пресс-конференции НСН рассказала, на какие пенсионные льготы могут рассчитывать врачи, работающие с коронавирусными больными.

