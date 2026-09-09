ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала

Подробности инцидента раскрыл губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, уточнивший, что речь идет об одном из промышленных предприятий Нового Уренгоя.

Глава региона сообщил, что атака беспилотника была успешно отражена, однако падение обломков привело к возникновению пожара. Артюхов подчеркнул, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет, а размер и характер ущерба устанавливаются. Губернатор призвал ямальцев сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации, заверив, что ситуация под контролем.

Ранее в Новороссийске при атаке украинских БПЛА погибли четыре человека, а еще 26 – пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

