Кадыров призвал чеченских мужчин укоротить бороды
Руководитель Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров обратился к мужчинам региона с призывом прекратить превращать религиозные атрибуты в модную тенденцию. Соответствующее заявление глава субъекта сделал в ходе рабочего совещания с руководителями силового блока республики, передает ТАСС.
По словам Кадырова, некоторые жители Чечни отращивают чрезмерно длинные бороды и укорачивают брюки, при этом не посещая коллективных пятничных молитв и мечетей. Вместо религиозных практик такие мужчины проводят время в прогулках по проспектам и бездельничают, что создает сомнительный пример для подрастающего поколения.
Глава Чечни призвал граждан укоротить бороды и носить их в строгом соответствии с религиозными канонами, а не следовать» непонятным модным веяниям». Кадыров выразил обеспокоенность тем, что молодежь начинает подражать подобному поведению, путая внешние атрибуты с истинной верой.
Отдельное внимание руководитель региона уделил женской одежде, раскритиковав тенденцию к полному закрытию покрывалами. Кадыров подчеркнул, что подобный стиль нехарактерен для Чечни и является заимствованием арабских традиций, тогда как паранджу в республике исторически никогда не носили. Глава ЧР призвал женщин одеваться в соответствии с местными исламскими традициями.
Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в беседе с НСН ранее призвал запретить в России ношение никабов в целях безопасности.
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