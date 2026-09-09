Кадыров призвал чеченских мужчин укоротить бороды

Руководитель Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров обратился к мужчинам региона с призывом прекратить превращать религиозные атрибуты в модную тенденцию. Соответствующее заявление глава субъекта сделал в ходе рабочего совещания с руководителями силового блока республики, передает ТАСС.

По словам Кадырова, некоторые жители Чечни отращивают чрезмерно длинные бороды и укорачивают брюки, при этом не посещая коллективных пятничных молитв и мечетей. Вместо религиозных практик такие мужчины проводят время в прогулках по проспектам и бездельничают, что создает сомнительный пример для подрастающего поколения.

Глава Чечни призвал граждан укоротить бороды и носить их в строгом соответствии с религиозными канонами, а не следовать» непонятным модным веяниям». Кадыров выразил обеспокоенность тем, что молодежь начинает подражать подобному поведению, путая внешние атрибуты с истинной верой.