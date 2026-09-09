Мерц поспорил с АдГ из-за конфликта России и Украины
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поспорил с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель из-за конфликта России и Украины. Трансляцию вёл телеканал n-tv.
В ходе обсуждений в бундестаге Вайдель заявила, что США предпринимают попытки остановить боевые действия. Берлин же, по её словам, усиливает военную риторику и обостряет отношения с Москвой.
Мерц ответил ей, что Киев борется в том числе за свободу Европы. Также канцлер указал, что ни НАТО, ни Евросоюз, ни Германия не угрожают Москве, а АдГ пытается поменять Россию и Украину ролями.
Ранее Мерц заявил, что победа АдГ на выборах в парламент Саксонии-Анхальт не заставит его изменить позицию в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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