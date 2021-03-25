Иммунолог рассказал, кому подойдет вакцина «КовиВак»

По его словам, вакцина «КовиВак» создана по самой простой технологии, которая давно опробована Центром имени Чумакова при создании вакцин от других заболеваний.

«Центр много лет выпускает приготовленную по этой технологии вакцину против полиомиелита. Живой вирус убивают, после чего очищают и вносят в ампулу. Это самая простая технология», — пояснил Жемчугов.

Он добавил, что сейчас вакцина проходит третью фазу испытаний, и только через год можно будет сделать окончательные выводы об эффективности и безопасности препарата.

«Результаты применения мы увидим также, как со «Спутником». Сейчас она проходит третью фазу. Результаты, опубликованные в журнале Lancet, говорят о том, что они очень хорошие не просто по лабораторным тестам и по количеству антител, а уже по заболеваемости вакцинированных. Это основной критерий эффективности вакцины — заболевают ли вакцинированные. Пока все наши вакцины имеют равные условия старта, что будет на финише — увидим через год. Только в сентябре мы начали применение «Спутника». Первую фазу опубликовали — замечательные результаты. Но только через год после начала применения можно будет делать выводы об эффективности и безопасности вакцины», — отметил иммунолог.

«КовиВак», по словам Жемчугова, подходит для всех возрастных категорий граждан, как и другие две вакцины.

«Разрешение на использование вакцин для разных возрастных групп дается по результатам клинических исследований. Это касается всех вакцин. Сначала разрешают группам от 18 до 60 лет, потом по результатам выдается разрешение на более старшую и младшую возрастную группу. Самые последние в этом списке — беременные женщины. Эти ступени проходят все фармпрепараты», — подчеркнул он, добавив, что выход «КовиВак» в гражданский оборот должен ускорить темпы вакцинации в России.

«Есть ощущение, что пока не хватает вакцин. Если бы их было больше, любых, то вакцинация шла бы быстрей», — полагает Жемчугов.

Вакцина «КовиВак» была зарегистрирована 20 февраля. Глава правительства Михаил Мишустин тогда заявил, что в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот. Сейчас чаще применяется вакцина «Спутник V», которая поступила в гражданский оборот 11 ноября 2020 года. Массовое производство вакцины «ЭпиВакКорона» началось чуть позднее — 11 декабря прошлого года.

