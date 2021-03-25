Кравчук рассказал о самочувствии после прививки AstraZeneca

Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сделал прививку от коронавируса. Он вакцинировался препаратом CoviShield – это индийский аналог британо-шведского препарата от AstraZeneca. Процедура заняла несколько минут. Трансляцию вакцинации в прямом эфире показал местный телеканал.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал НСН о своем самочувствии после вакцинации.

«Никаких негативных ощущений нет. Температура нормальная, давление нормальное, чувствую себя нормально. Вакцина рекомендована ВОЗ, я имею к этой организации доверие. Вакциной пользуется Европа, Канада. Не вижу причин сомневаться в ее эффективности. Я слушаю специалистов, а не политиков. Политики могут использовать даже жизнь и смерть человека, чтобы удержать власть или набить карманы деньгами. Политикам надо запретить оценивать вакцины и говорить, какая хорошая, а какая плохая. Это должны делать профессионалы. Политики ни за что не отвечают, слушать его нельзя. Если он позволяет себе подобные действия, он просто преступник», - заявил он.