Кравчук рассказал о самочувствии после прививки AstraZeneca
Первый президент Украины в эфире НСН поделился впечатлениями о вакцине AstraZeneca.
Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сделал прививку от коронавируса. Он вакцинировался препаратом CoviShield – это индийский аналог британо-шведского препарата от AstraZeneca. Процедура заняла несколько минут. Трансляцию вакцинации в прямом эфире показал местный телеканал.
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал НСН о своем самочувствии после вакцинации.
«Никаких негативных ощущений нет. Температура нормальная, давление нормальное, чувствую себя нормально. Вакцина рекомендована ВОЗ, я имею к этой организации доверие. Вакциной пользуется Европа, Канада. Не вижу причин сомневаться в ее эффективности. Я слушаю специалистов, а не политиков. Политики могут использовать даже жизнь и смерть человека, чтобы удержать власть или набить карманы деньгами. Политикам надо запретить оценивать вакцины и говорить, какая хорошая, а какая плохая. Это должны делать профессионалы. Политики ни за что не отвечают, слушать его нельзя. Если он позволяет себе подобные действия, он просто преступник», - заявил он.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял, что индийский препарат доставили в страну «из-за коррупции и профнепригодности». Использование вакцины от AstraZeneca временно остановили 17 стран после того, как стало известно о нескольких смертельных случаях после ее применения. По предварительным данным, препарат способствует тромбообразованию.
В свою очередь Кравчук добавил, что не собирается менять свой образ жизни в связи с вакцинацией, он рассказал, что будет ходить и смотреть на птиц.
«Я ходил по улице и буду ходить. Мне уже 87 лет. До 85 лет я посещал три раза в неделю спортивный зал. А теперь моя спортивная жизнь заключается в том, что я хожу, смотрю вокруг. Весна, птицы разные, грачи скоро прилетят. Интересно смотреть, как они прилетают, это прекрасно. В этом изучении природы и отдыхе на улице заключается вся моя спортивная жизнь», - заявил он.
500 тысяч доз оксфордской вакцины индийского производства были доставлены в Киев еще 23 февраля. Сейчас уже ей привиты более 155 тысяч украинских граждан. При этом вакцина безальтернативна: только ею можно привиться на Украине.
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