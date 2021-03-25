Производство вакцины «КовиВак» стартовало в России
Минобрнауки РФ в своём Telegram-канале сообщило, что глава ведомства Валерий Фальков дал старт промышленному производству вакцины от коронавируса «КовиВак».
В сообщении также говорится, что в регионах России вакцина «КовиВак» появится в ближайшее время.
Препарат «КовиВак», разработанный центром им. Чумакова, был зарегистрирован в России 20 февраля. Это уже третья российская вакцина от COVID-19. Первым в нашей стране зарегистрировали препарат Центра имени Гамалеи «Спутник V», а затем «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор».
Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала предельную отпускную цену вакцины «КовиВак», сообщает RT. Стоимость упаковки препарата составляет 4 330 рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru