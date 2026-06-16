Вирус Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека или животного, поэтому стремительного распространения инфекции по всему миру, как это было с COVID-19, не будет, заявили НСН российские вирусологи Сергей Нетесов и Владислав Жемчугов.

Носители вируса Эбола из Африки в течение 30 дней могут оказаться в крупнейших авиахабах Европы и Азии, показало математическое моделирование японских ученых. Риски проникновения инфекции в Бельгию, Францию, ОАЭ и Турцию достигают 90%. Согласно другим расчетам, более половины инфицированных пассажиров международных рейсов из Конго и Уганды, где продолжается вспышка лихорадки, невозможно обнаружить на пунктах контроля из-за отсутствия симптомов. Вероятность завоза патогена в Россию оценивается как невысокая.

Вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов рассказал, что вероятность заражения вирусом Эбола в Европе или Турции близка к нулю.

«Звучит как журналистская выдумка. Вспышек, вызванных вирусом Эбола, было уже не один десяток за всю историю после его открытия в 1970-х годах. Были исключительно редкие случаи, когда инфицированный человек случайно попадал в западные страны, но за этим ничего далее как правило не следовало, потому что вирус передается только через кровяные или половые контакты. Так что у него не будет судьбы коронавируса или вируса гриппа, которые передаются респираторно. Если и будет вспышка, то крайне небольшая, а скорее всего единичный случай. Например, кто-то встретился в аэропорту с больным или зараженным человеком и разделил с ним инъекцию наркотиков одним шприцом или имел с ним половой контакт. Если не попадать в такие ситуации, то вероятность заражения вирусом Эбола вне Африки практически нулевая», - пояснил Нетесов.

Если есть подозрение на заражение Эболой, то точный диагноз можно будет поставить, только сдав соответствующие анализы.