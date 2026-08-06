Глава ФБР Патель раскрыл детали сотрудничества с ФСБ

Соединенные Штаты возобновили взаимодействие с правоохранительными органами России и Китая для борьбы с транснациональной преступностью. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на интервью с директором ФБР Кэшем Пателем.

По его словам, совместная работа включает обмен разведывательными данными и проведение специализированных операций. Китайские силовики регулярно приезжают в Америку, а сотрудники бюро выезжают в КНР для расследования уголовных дел. Сам Патель посетил Пекин в конце июля.