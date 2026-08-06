Глава ФБР Патель раскрыл детали сотрудничества с ФСБ
Соединенные Штаты возобновили взаимодействие с правоохранительными органами России и Китая для борьбы с транснациональной преступностью. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на интервью с директором ФБР Кэшем Пателем.
По его словам, совместная работа включает обмен разведывательными данными и проведение специализированных операций. Китайские силовики регулярно приезжают в Америку, а сотрудники бюро выезжают в КНР для расследования уголовных дел. Сам Патель посетил Пекин в конце июля.
Аналогичную поездку в Москву для встречи с представителями ФСБ предварительно запланировали на октябрь. Патель подчеркнул, что взаимодействие с российской стороной продолжается уже около 15 месяцев и ведется преимущественно в закрытом режиме.
Глава ФБР уточнил, что партнерство с коллегами из КНР и РФ касается исключительно отдельных видов правонарушений. В этот список вошли незаконный оборот фентанила, кибермошенничество, расследования в отношении эксплуатации детей и поиск беглых преступников.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что не располагает информацией о визите главы ФБР в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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