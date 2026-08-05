Путин согласился с Машковым в бесспорности победы России

Президент РФ Владимир Путин согласился с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым в том, что Россия одержит победу. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с главой государства Машков рассказал историю о том, как 12-летний народный артист Станислав Любшин встретил Победу 9 мая 1945 года. Тогда он стоял в очереди за молоком, лавка не открывалась, и только продавщица сообщила стоявшим о Победе, сказав: «Молока не будет».