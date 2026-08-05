Путин согласился с Машковым в бесспорности победы России
Президент РФ Владимир Путин согласился с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым в том, что Россия одержит победу. Об этом сообщает ТАСС.
На встрече с главой государства Машков рассказал историю о том, как 12-летний народный артист Станислав Любшин встретил Победу 9 мая 1945 года. Тогда он стоял в очереди за молоком, лавка не открывалась, и только продавщица сообщила стоявшим о Победе, сказав: «Молока не будет».
Машков также выразил уверенность, что победа будет за Россией, и страна сохранит свою культуру. «Конечно, бесспорно, что победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру», — заявил он.
Путин поддержал его слова, добавив: «И молоко будет», подчеркнув, что победа в СВО действительно бесспорна.
Ранее Путин заявил, что Киев рано или поздно утратит западные территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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