СМИ: На Украине началась массовая охота на «людоловов» из ТЦК

На Украине началась массовая охота на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), которые являются аналогом военкоматов. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Зеленский разрешил бывшим заключенным идти служить в ТЦК

Многие сотрудники ТЦК сейчас пытаются перевестись в тыловые подразделения из-за постоянных угроз, часть которых реализуется. Также угрозам и физическому воздействию подвергаются родственники «людоловов», как сотрудников этого ведомства называют сами украинцы.

Собеседник агентства также напомнил, что Владимир Зеленский накануне уравнял в правах бывших заключенных, проходящих службу в ВСУ, с остальными военными. Это может быть связано с просьбами руководства ТЦК о назначении осужденных на должности своих сотрудников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
ТЕГИ:ВСУУкраинаВладимир Зеленский

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