Публикация Дмитриева о миграционном кризисе в Сеуте набрала миллион просмотров

Публикация спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в соцсети X набрала 1 миллион просмотров.

Свежих продуктов не хватает в Сеуте из-за миграционного кризиса

В ней политик сравнивает миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом и разорением Рима варварами. Пост уже посмотрели почти 1,1 миллиона пользователей.

Ранее Дмитриев разместил картину «Крушение» американского художника Томаса Коула из серии «Путь империи» и фотографию окрестностей Сеуты.

Около 3 тысяч силовиков направлены в испанскую Сеуту из-за миграционного кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma / ЕВ
ТЕГИ:ИспанияКирилл Дмитриев

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