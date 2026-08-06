Публикация Дмитриева о миграционном кризисе в Сеуте набрала миллион просмотров
Публикация спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в соцсети X набрала 1 миллион просмотров.
В ней политик сравнивает миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом и разорением Рима варварами. Пост уже посмотрели почти 1,1 миллиона пользователей.
Ранее Дмитриев разместил картину «Крушение» американского художника Томаса Коула из серии «Путь империи» и фотографию окрестностей Сеуты.
Около 3 тысяч силовиков направлены в испанскую Сеуту из-за миграционного кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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