Публикация Дмитриева о миграционном кризисе в Сеуте набрала миллион просмотров

В ней политик сравнивает миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом и разорением Рима варварами. Пост уже посмотрели почти 1,1 миллиона пользователей.

Ранее Дмитриев разместил картину «Крушение» американского художника Томаса Коула из серии «Путь империи» и фотографию окрестностей Сеуты.

Около 3 тысяч силовиков направлены в испанскую Сеуту из-за миграционного кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

