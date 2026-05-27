В России допустили ограничение въезда в страну из-за Эболы
Александр Чепурнов заявил НСН, что у России не так много связей со странами с высоким риском распространения лихорадки Эбола, но можно перестраховаться.
Россия сотрудничает с африканскими странами по студенческим программам, а инкубационный период у лихорадки Эболы составляет семь дней, Роспотребнадзор может перестраховаться вслед за Канадой, заявил вирусолог Александр Чепурнов в беседе с НСН.
Власти Канады временно закрыли въезд для жителей стран с высоким риском распространения лихорадки Эбола и с субботы обяжут побывавших там самоизолироваться на три недели, говорится в сообщении на сайте канадского правительства. Речь идет пока о трех государствах — ДР Конго, Уганда и Южный Судан. Чепурнов назвал это решение правильным.
«В Канаде хорошая вирусологическая школа, мощнейшие вирусологические центры. Вирусом Эбола там активно занимались всегда. У них население исходно сборное и имеющее контакты со многими странами. Возможно, были предположения о завозах. Все равно есть момент, который их подтолкнул. Если есть подозрения, лучше сделать так, потом догонять это все очень сложно. Пока вопрос, как поступят США, где тоже огромное количество граждан, исходно из африканских стран. Там довольно много людей в последнее время получили гражданство. Они могут пойти на такой же шаг. Сейчас та ситуация, когда лучше перестраховаться», - отметил он.
По его словам, если на границе человек еще хорошо себя чувствует, нет температуры, не факт, что он не болеет.
«У России все-таки не так много связей с этими странами, это касается студентов в основном. Инкубационный период в среднем составляет семь дней. Если на границе человек еще хорошо себя чувствует, нет температуры, не факт, что он не болеет. Вопрос непростой. Возможно, решение Канады подтолкнет и другие страны, в том числе Роспотребнадзор, подумать об этом», - добавил собеседник НСН.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что риска распространения лихорадки Эбола в России нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
