Россия сотрудничает с африканскими странами по студенческим программам, а инкубационный период у лихорадки Эболы составляет семь дней, Роспотребнадзор может перестраховаться вслед за Канадой, заявил вирусолог Александр Чепурнов в беседе с НСН.

Власти Канады временно закрыли въезд для жителей стран с высоким риском распространения лихорадки Эбола и с субботы обяжут побывавших там самоизолироваться на три недели, говорится в сообщении на сайте канадского правительства. Речь идет пока о трех государствах — ДР Конго, Уганда и Южный Судан. Чепурнов назвал это решение правильным.