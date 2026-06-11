Он подчеркнул, что своевременное обращение за медицинской помощью может предотвратить распространение вируса.



«Если вы вернулись из Западной Африки, важно внимательно следить за состоянием своего здоровья. При появлении температуры на второй‑третий день после возвращения необходимо незамедлительно обратиться в поликлинику и сообщить о месте недавнего пребывания. В этом случае вы становитесь партнёром системы здравоохранения: вас оперативно обследуют, проведут все необходимые тесты и возьмут под наблюдение. Если тест даст положительный результат, будет проведена изоляция — в том числе и врача, который осуществлял первичный приём. Благодаря таким мерам распространение заболевания удаётся предотвратить», — добавил Онищенко.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов сказал НСН, что для того, чтобы быть уверенными в том, что российская вакцина от Эболы защитит от нового штамма Бундибугио, нужно провести испытания на обезьянах, а пока доверия к ней нет.

