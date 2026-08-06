СМИ: Wildberries запустит собственный мессенджер

Wildberries готовится запустить собственный мессенджер, сообщает «Коммерсант».

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На это указывает регистрация нескольких десятков доменов у ООО «РВБ» (Wildberries и Russ). Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и другие.

Ранее глава компании Татьяна Ким заявляла, что Wildberries запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планировалось масштабировать на российский рынок, а затем и на зарубежный.

Массовый мессенджер от Wildberries не нужен компании и потребителям, это маркетинговая история, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:маркетплейсМессенджеры

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