СМИ: Wildberries запустит собственный мессенджер
Wildberries готовится запустить собственный мессенджер, сообщает «Коммерсант».
На это указывает регистрация нескольких десятков доменов у ООО «РВБ» (Wildberries и Russ). Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и другие.
Ранее глава компании Татьяна Ким заявляла, что Wildberries запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планировалось масштабировать на российский рынок, а затем и на зарубежный.
Массовый мессенджер от Wildberries не нужен компании и потребителям, это маркетинговая история, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
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