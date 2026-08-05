Латвийская певица Лайма Вайкуле, заявив о желании взять автомат и воевать против России, показала свое истинное отношение к публике. Об этом NEWS.ru заявил продюсер Павел Рудченко.

По его словам, исполнительница продвигает антироссийскую повестку и искренне верит в свои слова, а не просто отрабатывает заказ. Он подчеркнул, что на Западе Вайкуле не стала звездой первой величины, а все достижения и финансовые возможности имеет только благодаря российским слушателям.