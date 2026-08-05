«Это дно»: Продюсер осудил Вайкуле за желание воевать против россиян

Латвийская певица Лайма Вайкуле, заявив о желании взять автомат и воевать против России, показала свое истинное отношение к публике. Об этом NEWS.ru заявил продюсер Павел Рудченко.

По его словам, исполнительница продвигает антироссийскую повестку и искренне верит в свои слова, а не просто отрабатывает заказ. Он подчеркнул, что на Западе Вайкуле не стала звездой первой величины, а все достижения и финансовые возможности имеет только благодаря российским слушателям.

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Рудченко отметил, что артистка продемонстрировала «самое дно» и готова пойти против своих поклонников с оружием в руках.

«Это не просто отработка заказа от властей ЕС. Она неплохо зарабатывает на этом», — подчеркнул продюсер

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что таких артистов, как Лайма Вайкуле, нужно лишить госнаград и званий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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