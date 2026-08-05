Операторы частных АЗС пожаловались Мишустину на дефицит топлива

Российский топливный союз попросил премьер-министра Михаила Мишустина равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами АЗС. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма.

По данным издания, в июле суточная переработка нефти выросла примерно на 4%, но производство бензина незначительно сократилось, и рынок остался в дефиците. Выпуск дизтоплива увеличился почти на 10%, и этот сегмент вышел в профицит.