Экстракт полыни признан эффективным против коронавируса
Ученые выяснили, что вещества, содержащиеся в полыни, могут подавлять коронавирус, говорится в журнале Scientific Reports.
Таковы результаты лабораторных исследований на клетках человека. По словам специалистов, артемизинин – биоактивное соединение, которое содержится в полыни однолетней и безопасно для человека. Сегодня это растение используют в лечении малярии и других вирусных инфекций.
Согласно результатам исследования, все соединения подавляют вирус во всех клеточных линиях, в том числе и в клетках легких. Наиболее эффективным в лечении COVID-19 оказался артесунат – производное от артемизинина.
Тем временем, Верховный суд России признал законным решение российского правительства включить коронавирус в список болезней, представляющих опасность для окружающих.
Коллективный иск против постановления кабмина РФ подали более тысячи россиян, которые считают, что карантин ограничил их «передвижение, рабочую активность, занятия спортом и физкультурой».
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