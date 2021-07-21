Экстракт полыни признан эффективным против коронавируса

Таковы результаты лабораторных исследований на клетках человека. По словам специалистов, артемизинин – биоактивное соединение, которое содержится в полыни однолетней и безопасно для человека. Сегодня это растение используют в лечении малярии и других вирусных инфекций.

Согласно результатам исследования, все соединения подавляют вирус во всех клеточных линиях, в том числе и в клетках легких. Наиболее эффективным в лечении COVID-19 оказался артесунат – производное от артемизинина.

Тем временем, Верховный суд России признал законным решение российского правительства включить коронавирус в список болезней, представляющих опасность для окружающих.

Коллективный иск против постановления кабмина РФ подали более тысячи россиян, которые считают, что карантин ограничил их «передвижение, рабочую активность, занятия спортом и физкультурой».

