Вирусолог: «ЭпиВакКорона» защитит от мутаций коронавируса
Иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», скорее всего, сможет предотвратить заболевание COVID-19 даже при разных вариантах вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора вирусологии Университета Квинсленда Александра Хромых.
«Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний кодируют консервативные области спайк-белка, что позволяет надеяться, что иммунитет, вызванный вакцинацией, сможет предотвратить заболевание разными вирусными вариантами», — сказал он.
Профессор отметил, что российская вакцина «ЭпиВакКорона» состоит из комбинации трех пептидов из основного коронавирусного антигена - спайк-белка.
Прививку от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» сделали более миллиона человек в России, серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было. Об этом сообщил генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
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