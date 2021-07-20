Вирусолог: «ЭпиВакКорона» защитит от мутаций коронавируса

Иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», скорее всего, сможет предотвратить заболевание COVID-19 даже при разных вариантах вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора вирусологии Университета Квинсленда Александра Хромых.

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» получит новое название

«Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний кодируют консервативные области спайк-белка, что позволяет надеяться, что иммунитет, вызванный вакцинацией, сможет предотвратить заболевание разными вирусными вариантами», — сказал он.

Профессор отметил, что российская вакцина «ЭпиВакКорона» состоит из комбинации трех пептидов из основного коронавирусного антигена - спайк-белка.

Прививку от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» сделали более миллиона человек в России, серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было. Об этом сообщил генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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