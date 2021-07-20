Верховный суд РФ отказался исключать коронавирус из списка опасных болезней
Верховный суд России признал законным решение российского правительства включить коронавирус в список болезней, представляющих опасность для окружающих, сообщает РИА Новости.
Коллективный иск против постановления кабмина РФ подали более тысячи россиян, которые считают, что карантин ограничил их «передвижение, рабочую активность, занятия спортом и физкультурой». В список истцов также вошла Общероссийская общественная организация «Лига защитников пациентов», которая из-за ограничений не смогла провести запланированный конгресс и «понесла материальные потери».
В Верховном суде встали на сторону правительства, указав, помимо прочего, на решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая заявила о пандемии и ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения.
Кроме того, в суде отметили, что, в отличие от ОРВИ и гриппа, на которые указывали истцы, коронавирус ранее не циркулировал среди людей и «является новым для человека патогеном, иммунитет к которому у населения отсутствует».
Постановление российского кабмина, согласно которому коронавирусная инфекция 2019-nCoV была внесена в список опасных для окружающих заболеваний, было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 31 января 2020 года, сообщает RT.
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