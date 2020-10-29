Пульмонолог рассказал о двух вариантах течения COVID-19

Около 80% больных COVID-19 выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы, рассказал главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов агентству РИА Новости.

По его словам, существуют два варианта течения новой коронавирусной инфекции. «У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», - отметил эксперт.

У 20% больных коронавирусом, по словам Аверьянова, развивается иммунитет, похожий на сепсис, «когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма». Пульмонолог подчеркнул, что тогда происходит прогрессирующее поражение легких.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью НСН заявила, что вакцинация нужна далеко не всем и даже в период пандемии можно не заболеть, если укреплять иммунитет.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 16 202 новых случаев коронавируса, из них 3 670 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,5 млн.

Днем ранее сообщалось о 75 погибших. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

