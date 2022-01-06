Эксперты нашли едва различимый признак «омикрон»-штамма

Синий, серый или бледный оттенок человеческой кожи может указывать на заражение разновидностью коронавируса «омикрон», сообщает телеканал «360» со ссылкой на экспертов Американского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Эксперт: омикрон-штамм может циркулировать бесконечно

По их словам, кожа приобретает такой оттенок при низком уровне кислорода в крови — сатурации. К более заметным признакам заражения ученые отнесли затрудненное дыхание, а также спутанность создания, боль и сдавленность в груди.

В большинстве случаев симптомы «омикрона» не отличаются от проявлений болезни при других штаммах.

При этом при поражении «омикроном» часть клеток иммунной системы теряет эффективность: снижается их чувствительность к интерферонам (белкам, выделяемым клетками организма в ответ на обнаружение вируса).

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штамм
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