Эксперты нашли едва различимый признак «омикрон»-штамма
Синий, серый или бледный оттенок человеческой кожи может указывать на заражение разновидностью коронавируса «омикрон», сообщает телеканал «360» со ссылкой на экспертов Американского центра по контролю и профилактике заболеваний.
По их словам, кожа приобретает такой оттенок при низком уровне кислорода в крови — сатурации. К более заметным признакам заражения ученые отнесли затрудненное дыхание, а также спутанность создания, боль и сдавленность в груди.
В большинстве случаев симптомы «омикрона» не отличаются от проявлений болезни при других штаммах.
При этом при поражении «омикроном» часть клеток иммунной системы теряет эффективность: снижается их чувствительность к интерферонам (белкам, выделяемым клетками организма в ответ на обнаружение вируса).
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