В России предложили изменить характер ударов по Украине после атаки на Москву
Российские Вооруженные силы должны нанести по Украине такой удар, который способен предотвратить любые дальнейшие террористические действия. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
Комментируя массированную атаку беспилотников на Москву, парламентарий подчеркнул необходимость адекватного ответа на пересечение красных линий. По его словам, Россия должна строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей, в том числе в Анкоридже, и действовать исключительно в рамках этих позиций.
Также депутат обратил внимание на то, что Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Между тем сенатор Владимир Джабаров, оценивая крупнейшую за два года атаку на Москву, заявил, что Киев не смог бы организовать масштабный налет беспилотников без содействия европейских стран, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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