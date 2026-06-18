Максиму Галкину в день его 50-летия предложили отправиться на СВО

При этом глава ФПБК обратил внимание на то, что в отношении артиста до сих пор не возбуждено никаких уголовных дел на территории России. Бородин пояснил, что Галкин имеет возможность беспрепятственно вернуться на родину без риска быть арестованным, однако усомнился в том, что общество готово его принять.

Общественник подчеркнул, что в случае возвращения шоумен столкнется с полным неприятием со стороны сограждан. Бородин констатировал, что артист уже продемонстрировал свое истинное лицо и предпочел отвернуться от страны в самый тяжелый для нее момент.

Между тем против певицы Тины Кароль возбудили уголовное дело за финансирование ВСУ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

