Путин отреагировал шуткой на сбой синхронного перевода на саммите в Казани

Президент России Владимир Путин пошутил над ситуацией с пропавшим переводчиком в начале переговоров с главой правительства Камбоджи Хун Манетом. Это произошло на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани, передает РЕН ТВ.

Российский лидер начал произносить речь, однако камбоджийский премьер не услышал синхронного перевода. Глава государства по-английски уточнил у собеседника, слышит ли тот переводчика, и после утвердительного ответа предположил, что специалист просто устал и отправился отдыхать.

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Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин также поиронизировал по поводу ситуации, заявив, что рабочий день у переводчика закончился.

Премьер Камбоджи предложил, чтобы слова российского президента переводил один из членов его делегации, однако Путин с улыбкой заметил, что лучше дождаться специалиста.

«Он потребует от вас двойную заработную плату», — пошутил Путин, пообещав, что ситуация вскоре разрешится. В итоге переводчик вернулся, и протокольная часть встречи началась.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Путин подробно обсудил на саммите АСЕАН ситуацию на Украине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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