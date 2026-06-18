Путин отреагировал шуткой на сбой синхронного перевода на саммите в Казани

Президент России Владимир Путин пошутил над ситуацией с пропавшим переводчиком в начале переговоров с главой правительства Камбоджи Хун Манетом. Это произошло на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани, передает РЕН ТВ.

Российский лидер начал произносить речь, однако камбоджийский премьер не услышал синхронного перевода. Глава государства по-английски уточнил у собеседника, слышит ли тот переводчика, и после утвердительного ответа предположил, что специалист просто устал и отправился отдыхать.