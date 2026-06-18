Овечкин стал героем новой серии сериала «Беспринципные»

В продолжении проекта к своим ролям вернулись Павел Деревянко, Николай Фоменко, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников и Ирина Пегова, а компанию им составили новые участники – Ольга Дибцева и Михаил Гребенщиков. Над созданием эпизодов работали режиссеры Заур Засеев и Тина Баркалая.

Между тем Овечкин сыграет в «Матче года» между россиянами из КХЛ и НХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге 25 июня, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

