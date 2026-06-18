Овечкин стал героем новой серии сериала «Беспринципные»
Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин принял участие в съемках заключительного эпизода пятого сезона популярного сериала «Беспринципные». Информацию о выходе серии с участием спортсмена сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».
По сюжету проекта компании «Медиаслово», герой Павла Деревянко по имени Славик традиционно пытается увлечь знаменитостей своими историями, и в этот раз его собеседником стал именитый спортсмен. Пятый сезон стартовал в конце апреля, а его главной интригой стало изменение привычного уклада жизни обитателей Патриарших прудов после прибытия персонажей питерского спин-оффа.
В продолжении проекта к своим ролям вернулись Павел Деревянко, Николай Фоменко, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников и Ирина Пегова, а компанию им составили новые участники – Ольга Дибцева и Михаил Гребенщиков. Над созданием эпизодов работали режиссеры Заур Засеев и Тина Баркалая.
Между тем Овечкин сыграет в «Матче года» между россиянами из КХЛ и НХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге 25 июня, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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