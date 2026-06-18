Против певицы Тины Кароль возбудили дело за финансирование ВСУ
Украинская исполнительница Тина Кароль стала фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России и финансировании ВСУ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.
Основанием для возбуждения дела стали материалы, подтверждающие систематическую поддержку певицей ВСУ.
Установлено, что Кароль посещала позиции украинских подразделений на Купянском направлении и публично заявляла о поддержке действий ВСУ. Также она много раз оказывала украинским бойцам финансовую помощь, в том числе полностью закрывала сборы из собственных средств.
Кроме того, Кароль записала музыкальную композицию, посвященную украинским военным и Харькову, а также сделала тематический видеоклип.
Между тем российские музыкальные продюсеры призвали признать украинскую певицу Веру Брежневу иноагентом, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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