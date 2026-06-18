Установлено, что Кароль посещала позиции украинских подразделений на Купянском направлении и публично заявляла о поддержке действий ВСУ. Также она много раз оказывала украинским бойцам финансовую помощь, в том числе полностью закрывала сборы из собственных средств.

Кроме того, Кароль записала музыкальную композицию, посвященную украинским военным и Харькову, а также сделала тематический видеоклип.

Между тем российские музыкальные продюсеры призвали признать украинскую певицу Веру Брежневу иноагентом, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

