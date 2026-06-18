Сборные Чехии и ЮАР разошлись миром на ЧМ по футболу
Сборные Чехии и Южно-Африканской Республики (ЮАР) сыграли вничью 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на турнире, который принимают США, Канада и Мексика, и принесла обеим командам первые очки.
На шестой минуте вперед вышли чехи благодаря голу полузащитника Михала Садилека. На 82-й минуте арбитр Тори Пенсо, ставшая второй женщиной-судьей в истории мужских чемпионатов мира, назначила пенальти в ворота чехов за игру рукой Павла Шульца в своей штрафной. Тебохо Мокоэна реализовал одиннадцатиметровый удар.
После двух туров чешская команда с одним очком занимает третье место в группе А, южноафриканцы по дополнительным показателям замыкают таблицу квартета.
По три очка имеют мексиканцы и южнокорейцы, которые провели по одному матчу и встретятся между собой 19 июня. В заключительном туре Чехия сыграет с Мексикой, а ЮАР — с Южной Кореей, обе встречи пройдут 25 июня.
Между тем суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита чемпионата мира по футболу, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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