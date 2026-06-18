Сборные Чехии и ЮАР разошлись миром на ЧМ по футболу

Сборные Чехии и Южно-Африканской Республики (ЮАР) сыграли вничью 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на турнире, который принимают США, Канада и Мексика, и принесла обеим командам первые очки.

На шестой минуте вперед вышли чехи благодаря голу полузащитника Михала Садилека. На 82-й минуте арбитр Тори Пенсо, ставшая второй женщиной-судьей в истории мужских чемпионатов мира, назначила пенальти в ворота чехов за игру рукой Павла Шульца в своей штрафной. Тебохо Мокоэна реализовал одиннадцатиметровый удар.