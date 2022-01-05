Эксперт: омикрон-штамм может циркулировать бесконечно

«Появляются данные, что "омикрон" может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом "омикрон" может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует», — рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.

По словам Токарева, в Европе и США новый штамм активно вытесняет предыдущую мутацию «дельта». При этом доктор наук отметил, что в некоторых регионах оба варианта COVID-19 будут распространяться одновременно, пишет Газета.ру.

