Эксперт: омикрон-штамм может циркулировать бесконечно
Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» будет циркулировать бесконечно в случае передачи животным и обратно человеку. Об этом заявил главный профилактолог Уральского федерального округа, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
«Появляются данные, что "омикрон" может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом "омикрон" может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует», — рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.
По словам Токарева, в Европе и США новый штамм активно вытесняет предыдущую мутацию «дельта». При этом доктор наук отметил, что в некоторых регионах оба варианта COVID-19 будут распространяться одновременно, пишет Газета.ру.
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