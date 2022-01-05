Врач рассказал, что в организме человека «омикрон» поражает больше всего

Иммунная система человека получает самый большой удар от омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

Первый случай заражения «омикроном» выявили в Нижегородской области

Токарев объяснил, что при поражении «омикроном» часть клеток иммунной системы теряет эффективность: снижается их чувствительность к интерферонам (белкам, выделяемым клетками организма в ответ на обнаружение вируса).

Ранее Токарев также выразил беспокойство, что «омикрон» может передаваться от человека к грызунам, а значит циркулировать бесконечно до новой мутации.

Аллерголог Владимир Болибок заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в 2022 году «омикрон» не получится остановить и-за его высокой заразности.

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Фото: herzstiftung.de
ТЕГИ:Иммунитет Коронавирус
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