Врач рассказал, что в организме человека «омикрон» поражает больше всего

Токарев объяснил, что при поражении «омикроном» часть клеток иммунной системы теряет эффективность: снижается их чувствительность к интерферонам (белкам, выделяемым клетками организма в ответ на обнаружение вируса).

Ранее Токарев также выразил беспокойство, что «омикрон» может передаваться от человека к грызунам, а значит циркулировать бесконечно до новой мутации.

Аллерголог Владимир Болибок заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в 2022 году «омикрон» не получится остановить и-за его высокой заразности.

