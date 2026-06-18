В Госдуме раскрыли объемы иностранного финансирования Украины

Западные страны оказывают Киеву беспрецедентную поддержку, фактически выставляя против российской армии экономическую и военную мощь всего коллективного Запада. Об этом в статье для журнала «Национальная оборона» написал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передаёт РИА Новости.

По словам парламентария, общий объем иностранного финансирования Украины за последние четыре года перевалил за отметку в $550 млрд. При этом на чисто военные нужды ушло порядка $220 млрд из этой колоссальной суммы.