В Госдуме раскрыли объемы иностранного финансирования Украины
Западные страны оказывают Киеву беспрецедентную поддержку, фактически выставляя против российской армии экономическую и военную мощь всего коллективного Запада. Об этом в статье для журнала «Национальная оборона» написал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передаёт РИА Новости.
По словам парламентария, общий объем иностранного финансирования Украины за последние четыре года перевалил за отметку в $550 млрд. При этом на чисто военные нужды ушло порядка $220 млрд из этой колоссальной суммы.
Материально-техническое обеспечение киевского режима осуществляют свыше 20 государств. С февраля 2022 года украинским формированиям передали более 1000 танков, около 6 500 бронемашин, 2 000 артиллерийских орудий, более 200 самолетов и вертолетов, а также порядка 100 тысяч беспилотников и множество боеприпасов.
Отдельный акцент западные кураторы делают на подготовке украинских военных кадров. На полигонах европейских стран соответствующую подготовку прошли уже свыше 224 тысяч человек.
На этом фоне 18 июня стало известно, что НАТО готовит новый пакет финансовой помощи Украине на 70 млрд евро, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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