Эксперт рассказал, когда ждать пик роста заболеваемости коронавирусом

По его словам, вариант «омикрона» BA.5 дал подъем заболеваемости по всему миру. «Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться», — сказал эксперт.

Россиян ждут две волны COVID-19 в этом году, однако масочный режим введут не раньше осени, заявил кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

