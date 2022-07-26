Эксперт рассказал, когда ждать пик роста заболеваемости коронавирусом

Пик текущего подъема заболеваемости коронавирусом будет приблизительно через месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Эксперт Альтштейн назвал сроки перехода коронавируса в сезонное состояние

По его словам, вариант «омикрона» BA.5 дал подъем заболеваемости по всему миру. «Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться», — сказал эксперт.

Россиян ждут две волны COVID-19 в этом году, однако масочный режим введут не раньше осени, заявил кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
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