ЦРПТ: дефицита вакцин от коронавируса в России нет

В России не наблюдается дефицита вакцин от коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий, передает ТАСС.

Эксперт рассказал, когда ждать пик роста заболеваемости коронавирусом

Как утверждают в организации, при текущем уровне использования вакцин запасов хватит на несколько месяцев.

Ранее 27 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящий момент возвращать ковидные ограничения нет необходимости.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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