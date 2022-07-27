ЦРПТ: дефицита вакцин от коронавируса в России нет

Как утверждают в организации, при текущем уровне использования вакцин запасов хватит на несколько месяцев.

Ранее 27 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящий момент возвращать ковидные ограничения нет необходимости.



