Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Москве
Пик пандемии COVID-19 в Москве ожидается 14 декабря. Такое мнение высказал руководитель группы по моделированию ситуации с коронавирусом в РФ Алексей Боровков.
Он пояснил, что сейчас ситуация в столице развивается по средней кривой.
«Если мы по ней пойдем и дальше, то пик придется на 14 декабря — это около 192 тыс. активных больных», - сообщил он в интервью «Известиям».
По мнению специалиста, в ближайшее время плато не предвидится, поскольку количество активных больных будет расти. На спад эпидемия пойдет только к февралю.
Боровков считает, что к началу марта число активных больных в Москве может снизиться до 40 тысяч в целом, по стране — примерно до 120 тысяч, передает Ura.ru.
Также собеседник издания считает, что в настоящее время продолжается первая волна эпидемии, так как чтобы закончилась волна, количество больных должно уменьшиться почти до нуля. А этого не произошло почти ни в одной стране мира.
Ранее ученые заявили, что антитела к COVID-19 сохранялись у большинства наблюдаемых в течение пяти месяцев.
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