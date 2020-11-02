Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Москве

«Если мы по ней пойдем и дальше, то пик придется на 14 декабря — это около 192 тыс. активных больных», - сообщил он в интервью «Известиям».

По мнению специалиста, в ближайшее время плато не предвидится, поскольку количество активных больных будет расти. На спад эпидемия пойдет только к февралю.

Боровков считает, что к началу марта число активных больных в Москве может снизиться до 40 тысяч в целом, по стране — примерно до 120 тысяч, передает Ura.ru.

Также собеседник издания считает, что в настоящее время продолжается первая волна эпидемии, так как чтобы закончилась волна, количество больных должно уменьшиться почти до нуля. А этого не произошло почти ни в одной стране мира.

Ранее ученые заявили, что антитела к COVID-19 сохранялись у большинства наблюдаемых в течение пяти месяцев.



