Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Москве

Пик пандемии COVID-19 в Москве ожидается 14 декабря. Такое мнение высказал руководитель группы по моделированию ситуации с коронавирусом в РФ Алексей Боровков.

Он пояснил, что сейчас ситуация в столице развивается по средней кривой.

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«Если мы по ней пойдем и дальше, то пик придется на 14 декабря — это около 192 тыс. активных больных», - сообщил он в интервью «Известиям».

По мнению специалиста, в ближайшее время плато не предвидится, поскольку количество активных больных будет расти. На спад эпидемия пойдет только к февралю.

Боровков считает, что к началу марта число активных больных в Москве может снизиться до 40 тысяч в целом, по стране — примерно до 120 тысяч, передает Ura.ru.

Также собеседник издания считает, что в настоящее время продолжается первая волна эпидемии, так как чтобы закончилась волна, количество больных должно уменьшиться почти до нуля. А этого не произошло почти ни в одной стране мира.

Ранее ученые заявили, что антитела к COVID-19 сохранялись у большинства наблюдаемых в течение пяти месяцев.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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