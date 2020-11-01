Назван срок действия антител к COVID-19
Несколько месяцев сохраняют свое действие антитела у переболевших COVID-19. Результаты исследования американских ученых опубликованы в журнале Science.
Ученые проанализировали результаты 30 082 пациентов, переболевших COVID-19. В результате наблюдений исследователи сделали вывод о стойком иммунном ответе, который возник у всех участников.
Более длительному исследованию подвергся 121 человека из этой выборки. По заключению ученых, антитела к COVID-19 сохранялись у большинства наблюдаемых в течение пяти месяцев.
Исследователи считают, что наличие антител не защищает от коронавируса полностью, но снижает шансы повторного заражения и способно ослабить болезнь.
Ранее депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.
«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.
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