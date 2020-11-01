Смерть для мужчин. Найдена новая опасная болезнь

В России власти продолжают противостоять массовой инфекции, развеивая в эфире НСН домыслы о новой вакцине.

Жителям Земли мужского пола угрожает новое опасное смертельное заболевание. Новую патологию впервые в медицинской литературе описали исследователи из США. Летальность недуга может достигать 40%. Заболевание получило название «синдром VEXAS». Оно поражает мужчин.

Признаками синдрома является необъяснимая лихорадка, активное тромбообразование, воспалительные процессы хрящевой и легочной ткани. Ещё один симптом заключается в воспалении кровеносных сосудов. Исследователи установили, что развитие синдрома вызывает мутация в гене UBA1.

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Специалисты пока выявили только 50 мужчин с этой мутацией, хотя, не исключают, что их может быть больше на порядок. Причина в том, что симптомы синдрома VEXAS напоминают признаки новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В свою очередь, депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.

«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что говорить о волнах заболеваемости нельзя, есть эпидемический подъем.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоКоронавирусБолезнь
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