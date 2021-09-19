Эксперт рассказал, когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом

Он сослался на прогноз, исходя из средней продолжительности периодов вспышек COVID-19. По его словам, обычно инфекционные заболевания идут волнами. «По коронавирусу волна длится в среднем четыре-шесть недель. Если она начнется в конце октября — ноябре, то, как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад», — отметил эксперт.

Исаева отметило, что в настоящее время наблюдается серьезный подъем заболеваемости, в рамках которого третья волна переходит в четвертую.

Ухудшение ситуации с распространением коронавируса в России ожидается через три-четыре недели. Таким прогнозом поделился врач-инфекционист Евгений Тимаков.

