Эксперт рассказал, когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом

Спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается к концу января 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева.

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Он сослался на прогноз, исходя из средней продолжительности периодов вспышек COVID-19. По его словам, обычно инфекционные заболевания идут волнами. «По коронавирусу волна длится в среднем четыре-шесть недель. Если она начнется в конце октября — ноябре, то, как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад», — отметил эксперт.

Исаева отметило, что в настоящее время наблюдается серьезный подъем заболеваемости, в рамках которого третья волна переходит в четвертую.

Ухудшение ситуации с распространением коронавируса в России ожидается через три-четыре недели. Таким прогнозом поделился врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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