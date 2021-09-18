Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса
Американские исследователи выяснили, что мутировавший COVID-19 лучше переносится по воздуху. Ученые из Университета Мэриленда провели эксперимент, во время которого добровольцев с короновирусом попросили трижды повторять алфавит либо петь песню "С днем рождения тебя".
Авторы работы изучили 49 случаев заражения разными штаммами SARS-CoV-2. У всех пациентов болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками. Об этом пишет РИА Новости.
Выяснилось, что люди, инфицированные альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был "оригинальный" (уханьский) вариант.
Благодаря мониторингу воздуха специалисты также подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%. Поэтому, чтобы избежать заражения, нужно не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения.
Ранее сообщалось, что в России впервые с августа выявлено более 20 тысяч случаев COVID-19.
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