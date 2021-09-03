Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России

Ухудшение ситуации с распространением коронавируса в России ожидается через три-четыре недели. Таким прогнозом поделился врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом растет в восьми регионах

По словам эксперта, COVID-19 не пойдет на спад, пики заболеваемости будут наблюдаться один-два раза в год.

«Если говорить про ближайшее время, то коронавирус поднимет свою голову недели через три-четыре», — рассказал Тимаков в интервью «Парламентской газете».

Инфекционист считает, что к середине-концу декабря ситуация с COVID-19 должна стабилизироваться. Однако обстановка весной «будет зависеть от того, насколько вирус мутирует».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в восьми российских регионов, напоминает RT. По словам Поповой, еще в 47 субъектах РФ уровень заболеваемости снижается, 30 остаются на плато, пишет Газета.ру.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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